Frank Boeckx kent de supporters van Anderlecht en weet dat Besnik Hasi voor een veel moeilijkere taak staat dan het bestuur denkt

Frank Boeckx, de voormalige doelman van Anderlecht, waarschuwt dat de verwachtingen bij de supporters van de club hoog zijn, zelfs als de ploeg de beker wint. In de podcast van Play Sports gaf hij aan dat een mogelijke bekerwinst niet genoeg zal zijn om de fans tevreden te stellen.

"Verlies je bij wijze van spreken de eerste match met 5-0 bij Club Brugge en komt Club met 0-2 bij je winnen, maar je wint wel toevallig de beker: dan gaan de fans niet tevreden zijn", aldus Boeckx.

De analist bij Play Sports voorspelt dat de druk op de nieuwe coach, Besnik Hasi, groot zal zijn. "Die prijs alleen zal niet genoeg zijn", waarschuwt Boeckx. De fans willen meer dan alleen een bekerwinst en verwachten dat het team zich in de competitie toont, vooral in de cruciale play-offs.

Voor Boeckx is het duidelijk: de supporters willen een team dat progressie boekt. "Een goede play-off-fase, én de beker winnen, dat kan het seizoen redden", stelt de analist. Het is een scenario waarin zowel het behalen van de beker als het behalen van een goede positie in de play-offs de tevredenheid van de fans zou garanderen.

Hij geeft aan dat het belangrijkste voor de nieuwe coach zal zijn om het seizoen met een positieve noot af te sluiten. "Derde worden in de play-offs en de beker pakken: dan is iedereen tevreden, want dan zie je een stijgende lijn", zegt Boeckx.

Maar als de play-offs tegenvallen, ondanks een bekerwinst, zal het voor de fans niet genoeg zijn. "Als je slechte play-offs speelt en toevallig die beker pakt, dan blijven de supporters op hun honger zitten", legt Boeckx uit.

De druk op Hasi zal dus niet alleen liggen bij het winnen van de beker, maar vooral bij het laten zien van consistente prestaties in de competitie. Met de verwachtingen die bij Anderlecht altijd hoog zijn, weet Boeckx dat Hasi geen gemakkelijke taak wacht.