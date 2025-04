Thibaut Courtois spreekt zich uit over het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Thibaut Courtois verscheen maandag op de persconferentie bij Real Madrid. De Rode Duivel sprak onder andere over zijn terugkeer bij Real Madrid, blikte vooruit op de volgende wedstrijd tegen Arsenal en reageerde op het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City.

Het is nu ook bevestigd: Thibaut Courtois keert deze dinsdag terug onder de lat bij Real Madrid. De doelman heeft niet gespeeld sinds 20 maart toen België verloor van Oekraïne (3-1).

Een dag voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tussen Arsenal en Real Madrid, verscheen de doelman van de meest bekroonde club in de competitie op de persconferentie. Een kans voor hem om de supporters gerust te stellen: "Ik voel me goed. Ik had aan het begin van het seizoen twee kleine spierproblemen, het was niet ernstig, we wilden geen risico's nemen."

Courtois weet dat de wedstrijd van dinsdag erg belangrijk is voor de Madrilenen en hij onderschat zijn tegenstander niet. "Het is de eerste keer in vele jaren dat we hier spelen. We weten dat Arsenal erg sterk is, ze hebben City verslagen", benadrukt hij.

Een van de sterke punten van Arsenal zijn de stilstaande fases. De Rode Duivel is hiervan goed op de hoogte: "Verdedigen bij stilstaande fases is erg belangrijk. We weten dat ze gevaarlijk zijn."

Het vertrek van Kevin De Bruyne bij City

De doelman sprak ook over het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City: "Hij is een van de beste spelers in de geschiedenis van België, en ook van de Premier League. We hebben samen mooie momenten gedeeld. Ik was niet erg verrast om zijn vertrek te horen. Hij is een ongelooflijke speler."