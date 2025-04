Speler Union (met verleden bij Genk en Anderlecht) schrijft geschiedenis in Champions' Play-offs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG heeft vol vertrouwen getankt door met 0-3 te winnen van KAA Gent. De ploeg uit Sint-Gillis zal streven naar een 9 op 9 tegen Anderlecht. Ondertussen heeft Ait El Hadj Anouar zich uitgelaten over de zaak.

Met de blessure van Sofiane Boufal kreeg Anouar Ait El Hadj een mooie kans. Hij opende de score tegen KAA Gent, maar had eigenlijk een hattrick kunnen scoren. En daar was hij zich ook van bewust.

In de geschiedenisboeken

Zeker één van zijn gemiste kansen zorgde voor heel wat ongeloof en de middenvelder zelf was schuldbewust: "Ik had meer moeten scoren en ik moet efficiënter zijn daarin."

Toch heeft El Hadj met zijn doelpunt geschiedenis geschreven. Hij is pas de tweede na Mbaye Leye die weet te scoren voor drie verschillende ploegen in de Champions' Play-offs.

Goede start van play-offs

Dat deed hij eerder ook al voor Anderlecht en Genk en nu dus ook voor Union SG. "Het doet vooral deugd dat ik kon scoren en de ploeg zo kon helpen."

"Dat ik heb gescoord voor drie verschillende ploegen in de play-offs? Ik neem alles mee wat ik kan meenemen. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik gelukkig ben en kan spelen bij mijn club. Collectief is het een belangrijke en goede start van deze play-offs."