Paniek in de keet! STVV legt crisisoverleg in met maar één onderwerp op de agenda

De trainerspositie van Felice Mazzu bij STVV staat onder zware druk. Na de zware thuisnederlaag tegen rechtstreekse degradatieconcurrent KV Kortrijk is er een crisisoverleg gepland binnen de club. Volgens Sacha Tavolieri is het lot van de coach hét gespreksonderwerp.

STVV kon zondag in principe de leiding overnemen in de Europe Play-offs, maar stelde zwaar teleur. In eigen huis gingen de Kanaries al na een halfuur met 0-3 de boot in tegen een bijzonder efficiënt Kortrijk. De ploeg leek even het noorden kwijt en kwam nadien niet meer in het stuk voor.

Coach Felice Mazzu gaf na afloop toe dat het team door de mand viel. “Het was een frustrerende middag", zei hij. “Iedereen heeft gezien hoe dat eerste tegendoelpunt viel. Daarna waren we even helemaal de pedalen kwijt.”

Mazzu probeerde het tij nog te keren met enkele wissels en een systeemwijziging in de tweede helft. “Maar veel gevaar heeft dat niet opgeleverd", klonk het. “Dit was een ontgoocheling voor iedereen, maar we gaan op zoek naar oplossingen.”

Het is de vraag of Mazzu die oplossingen nog zelf mag aanreiken. De geplande crisisvergadering zou wel eens het einde van zijn termijn bij STVV kunnen betekenen. De nederlaag tegen Kortrijk is niet alleen pijnlijk, maar komt ook op een cruciaal moment in de strijd om het behoud.

Toch kijkt de coach nog vooruit. “Ik verwacht volgende week een reactie tegen Cercle Brugge. Dan moeten we onze eer en trots aanspreken", zei Mazzu strijdvaardig. Maar of hij dan nog op de bank zal zitten, is nu hoogst onzeker.