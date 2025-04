KV Kortrijk haalt uit op Stayen en klopt STVV met 0-3 in aangename wedstrijd

In de Relegation Play-offs blijft het razend spannend. Kortrijk strijdt nog met STVV en Cercle Brugge om volgend seizoen in de hoogste klasse te blijven. Bij Kortrijk stond Ambrose opnieuw bij de startende elf. Mazzu koos voor dezelfde elf als de wedstrijd tegen Beerschot.

Op de tweede speeldag van de Play-offs keek Kortrijk STVV in de ogen op Stayen. Een belangrijke wedstrijd voor de 'Kerels', die punten nodig hadden om de voeling met STVV en Cercle Brugge niet te verliezen.

De wedstrijd begon aangenaam. Beide teams kregen enkele kansen om de openingstreffer te maken. Die openingstreffer kwam op naam van Kadri. De Kortrijkse nummer 10 zag zijn voorzet aan de tweede paal in doel belanden.

Nog geen vijf minuten later keek STVV al op tegen een dubbele achterstand. Opnieuw is het Kadri die dit keer de bal meegaf met Ferri. De spits schakelde Godeau kinderlijk uit en legde de bal voorbij Kokubo tegen de netten.

Nog voor het halfuur maakte Kortrijk er zelfs drie van. Duverne kwam voor de zoveelste keer door via rechts en leverde een lage voorzet af. Mehssatou liep goed in en trapte de bal heerlijk in één tijd binnen.

Mazzu greep in



De 0-3 was het signaal voor Mazzu om in te grijpen. Na een halfuur spelen haalde de coach van STVV twee spelers naar de kant. Een statement van de 59-jarige trainer die hoopte op een reactie van zijn team.

Die reactie kwam er niet in de tweede helft. Ito trapte op de lat, maar verder bleven de grote kansen lang uit. STVV maakte nooit echt kans om de achterstand goed te maken.

Op het uur was er een kleine opdoffer voor KV Kortrijk: Pirard had last aan de lies en kon niet meer verder. Het moment voor de 19-jarige Ebbe de Vlaeminck, die zijn debuut mocht maken voor de 'Kerels'.

Geen speciaal debuut voor de jonge Kortrijkse doelman, want STVV bleek negentig minuten onmachtig en kon geen doelpunten meer maken. 0-3 eindstand op het bord en herbronnen voor de mannen van Felice Mazzu.

Door de winst van Kortrijk komen de 'Kerels' nu op vier punten van STVV. De achterstand op Cercle Brugge bedraagt momenteel zes punten. Op de derde speeldag ontvangt Kortrijk Beerschot in het Guldensporenstadion.