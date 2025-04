Analist ziet sfeer volledig omslaan bij STVV: "Mazzu bevindt zich in een lastige situatie"

Zondag verloor STVV zwaar met 0-3 van KV Kortrijk, en dat nog wel voor eigen publiek. De voorsprong op KV Kortrijk is nu nog maar vier punten. Analist Jacky Mathijssen zag in Het Belang van Limburg wat er mis liep bij de Kanaries.

Volgens Mathijssen was dit een wedstrijd die STVV absoluut niet mocht verliezen. "Al het positivisme na de stage in Nederland en de winst tegen Beerschot werd in één klap weggeveegd", aldus de analist in Het Belang van Limburg.

De analist zag vooral tactisch veel tekortkomingen bij de thuisploeg. KV Kortrijk legde met intens druk zetten het spel van STVV volledig lam.

“Ze speelden een soort Atalanta-voetbal. Kortrijk slaagde erin om de opbouw bij STVV lam te leggen door een-op-een door te jagen en druk te zetten. Bij gebrek aan een vrije man had Kokubo vaak geen andere keuze dan de lange bal te spelen."

Druk op Mazzu neemt toe

De druk op coach Mazzu neemt dan ook alleen maar toe. Komend weekend wacht met Cercle Brugge, opnieuw een cruciale wedstrijd.

"Mazzu bevindt zich dus in een lastige situatie", benadrukt Mathijssen. "De mayonaise pakt niet, maar er is geen tijd meer om nieuwe te kopen.”