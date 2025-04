Ongelooflijk: Cercle Brugge pakt tegen Beerschot eerste driepunter in meer dan 3 maanden in blessuretijd, ondanks blunder doelman Delanghe

Het was van 18 januari (!) geleden dat Cercle Brugge nog eens een driepunter kon pakken en ook tegen Beerschot leek het op een gelijkspel uit te draaien. Een blunder van doelman Delanghe leek hen de zege te kosten, maar in de slotfase kopte verdediger Perrin de 2-1 tegen de netten.

Cercle en Beerschot maakten er een evenwichtige partij van. Al vroeg in de wedstrijd had Colassin de kans om de score te openen, maar het voormalig Anderlecht-jeugdproduct miste zijn schot volledig. En dat zou Cercle zuur opbreken.

Bij de eerste de beste keer dat Cercle in de buurt van doelman Matijas kwam, was het immers prijs. Somers kopte eerst op de lat, maar in de rebound kon hij weel vrij inschieten. De Vereniging had wel de beste kansen in de partij.

Beerschot strijdt voor wat het waard is

Ngoura had er twee op een rij, maar de eerste werd gepakt door Matijas en de tweede was wel raak, maar werd afgekeurd voor buitenspel. Maar Beerschot gaf allerminst een geslagen indruk. Er volgden immers nog heel wat kansen en de bezoekers hadden ook het balbezit.

Al-Sahafi raakte de paal en Colassin kreeg nog een heel goeie kans, maar werkte te zwak af. Aan de overkant moest Matijas zijn ploeg wel in de wedstrijd houden met een goeie uitkomst op de doorgebroken Nazinho. Al bij al een entertainende partij.

De tweede helft leken de zenuwen toe te slagen bij Cercle. Het spel was allesbehalve vlot, maar toch kregen ze nog een reeks kansen. Vooral via Ngoura, maar de spits had niet meteen zijn dag. Twee keer had hij te veel tijd nodig om af te werken. En zo bleef de spanning in de partij.

Deksel op de neus? Toch niet!

Het wou immers maar niet lukken. Ook Utkus zag nog een kans net voor de lijn gered. In de slotfase volgde dan bijna het spreekwoordelijke deksel. Eerst bracht de paal voor de tweede keer redding op een schot van Al-Gahmdi en bij de daaropvolgende hoekschop moest Delanghe een wonderredding bovenhalen op een kopbal van Mbe Soh.

Maar het deksel volgde dan toch nog. En het was Delanghe die pijnlijk onder een lange bal van zijn collega aan de overkant, Matijas, doorging en Redan kon in het open doel scoren. Weeral een gelijkspel? Nee, deze keer niet.

Cercle begon ineens wel met overtuiging vooruit te voetballen en in de blessuretijd kon Lucas Perrin na een hoekschop de winnende treffer tegen de netten koppen.