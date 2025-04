Held van Cercle Brugge, maar toekomst is nog onzeker: "Hoop dat het van levensbelang blijkt"

Na bijna drie maanden zonder overwinning heeft Cercle Brugge eindelijk opnieuw gewonnen. In de absolute slotfase tegen Beerschot bracht Lucas Perrin redding met een rake kopbal. "Dit moment ga ik niet snel vergeten", zei de Franse verdediger zichtbaar aangedaan na de match.

Doelman Maxime Delanghe kon opgelucht ademhalen. Enkele minuten voor de winnende treffer maakte hij een pijnlijke fout, maar in de allerlaatste actie trapte Gary Magnée een hoekschop perfect op het hoofd van Perrin. Die kopte Cercle naar een cruciale zege: “Ik hoop dat dit doelpunt over een maand van levensbelang blijkt.”

Perrin, gehuurd van Hamburger SV, speelde zaterdag pas zijn tiende wedstrijd voor Cercle en maakte zijn eerste doelpunt voor de club. “Voor mezelf was dit een moment om te koesteren”, lachte de 26-jarige Marseillais. Zijn winnende goal kwam er nadat hij ook al betrokken was bij de openingstreffer van Somers.

Toch gaf Perrin toe dat Cercle in de tweede helft volledig wegzakte. “We stonden een dik half uur te wankelen. Dat kwam door collectieve onzekerheid en faalangst. Ook ik had daar last van. Dat hakje waarmee ik dacht drie man te slim af te zijn? Dat was pure chaos.”

Na zijn doelpunt en het eindsignaal toonde Perrin zich emotioneel: “Alle emoties moesten eruit. Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Hamburg was geen goede keuze, ik speelde nauwelijks. Cercle gaf me een tweede kans. Ik ben blij dat ik hier weer belangrijk kon zijn.”

Over zijn toekomst blijft het voorlopig stil. “Er is nog niet gepraat over volgend seizoen. Het enige wat telt is het behoud veiligstellen. Pas daarna zien we wel. Maar ik voel me hier goed, dat is duidelijk.”