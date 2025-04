Dirk Kuyt bijzonder trots en ambitieus ondanks tegenvaller in de slotfase

Beerschot is al zeker van degradatie, maar dat hield de ploeg niet tegen om zaterdag alles te geven tegen Cercle Brugge. In het Jan Breydelstadion leek Beerschot lang op weg naar een verdiend punt, tot het in de 95ste minuut toch nog misliep: 2-1.

De wedstrijd zat vol pech voor Beerschot. Twee keer trof het team het doelhout, en invaller Redan maakte in de slotfase de 1-1. Alles leek op een gelijkspel te wijzen, maar in de allerlaatste minuut kopte Cercle-verdediger Perrin de bal alsnog binnen. Een harde klap voor de bezoekers.

Toch draaide het zaterdag niet alleen om het resultaat. Beerschot heeft sinds de eerste speeldag van de Relegation Play-offs niets meer om voor te spelen, maar dat was niet te zien op het veld.

Trainer Dirk Kuyt was dan ook trots op zijn ploeg. “Na die mentale klap van de degradatie was het aanvankelijk heel lastig om ons weer op te laden, maar doorheen de week zag ik de energie toch weer beetje bij beetje terugkomen. Het resultaat is dat we hier opnieuw klaar waren om er vol voor te strijden”, zegt de trainer in De Gazet van Antwerpen.

Kuyt benadrukte ook dat Beerschot tot het einde zal blijven strijden. "Ik ben ervan overtuigd dat deze moeilijke fase in ieders carrière ons uiteindelijk nog veel zal opleveren. Als je een winnaar wil zijn, moet je ook groot kunnen verliezen. Dat is wat we nu doen.”

Beerschot speelt volgende week zaterdag uit tegen KV Kortrijk. De week erna ontvangen ze de Kerels in hun eigen stadion.