STVV-coach Felice Mazzu begrijpt het zelf niet meer na 0-3 pandoering tegen KV Kortrijk: "Ik stel mij vragen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het loopt niet bepaald goed bij STVV. De Limburgers gingen zondag met 0-3 de boot in tegen KV Kortrijk, voor eigen publiek.

STVV had in eerste instantie al gehoopt om de Relegation Play-offs te ontwijken, maar OHL veroordeelde de Limburgers op de laatste speeldag van het reguliere seizoen tot de play-downs. Nu kunnen ze zelfs nog degraderen.

De Truienaars deden een héél slechte zaak op zondag, door met 0-3 te verliezen van KV Kortrijk. De Kerels zijn tot op vier punten kunnen naderen, terwijl STVV in een slechte flow zit.

"Met een thuiszege en een reactie volgende week tegen Cercle zijn we opnieuw gelanceerd", vertelde coach Felice Mazzu bij Het Belang van Limburg. "We gaan deze nederlaag en die tien minuten analyseren."

"We gaan proberen iets positiefs te vinden, want het belangrijkste is om het team er mentaal weer bovenop te krijgen", gaat hij verder. Er zal inderdaad een hoop mentaal oplapwerk zijn voor de match tegen Cercle Brugge.

"De nederlaag, maar vooral de manier waarop, heeft er op ingehakt. Ook voor mezelf. Ik ben ook ontgoocheld. Ik begrijp die tien minuten niet. Ik stel mij vragen. Na de analyse zullen de oplossingen mogelijk beter naar boven komen. We moeten deze week opnieuw een positieve mentaliteit in de ploeg zien te krijgen", besluit Mazzu, die stilaan voor zijn job moet vrezen.