Club krijgt exclusieve rechten om met Kevin De Bruyne te onderhandelen, Guardiola doet opmerkelijke bekentenis

In aanloop naar de stadsderby tegen Manchester United heeft Pep Guardiola bevestigd dat Manchester City zelf besliste om geen nieuw contract aan te bieden aan Kevin De Bruyne.

"Het was een beslissing van de club", zei Guardiola tijdens zijn persmoment. "Van mij, van Txiki Begiristain (technisch directeur) en van de club." Daarmee geeft de coach aan dat het besluit collectief genomen werd aan de top van Manchester City.

Volgens Guardiola was het geen makkelijke boodschap om over te brengen. "Het was niet makkelijk voor mij om hem te vertellen dat we niet met hem door zullen gaan," gaf hij toe. De club erkent nochtans wat De Bruyne betekend heeft voor City.

"Het laatste anderhalf jaar was hij vaak geblesseerd, omdat hij in het verleden alles heeft gegeven voor deze club", zei Guardiola. "Alles wat hij in zijn lichaam en geest had, heeft hij gegeven, daar bestaat geen twijfel over."

De aanvoerder is dit seizoen geen vaste waarde meer in het elftal. De technische staf is ervan overtuigd dat zijn lichaam de opeenvolging van wedstrijden niet langer aankan, wat ook mee aan de basis ligt van het afscheid.

De Bruyne zelf heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst. Intussen zou een onbekende club uit de MLS – niet San Diego – de exclusieve rechten hebben verworven om als eerste met hem te onderhandelen. Een nieuw avontuur lijkt dus in de maak.