Goalgetter Union SG komt met unieke quote: "Poëtische correctheid"

KAA Gent verloor in eigen huis met 0-3 van Union SG door doelpunten van El Hadj, Ivanovic en Promise David. Die laatste zag nog twee doelpunten worden afgekeurd, het ene al duidelijker dan het andere.

Een van zijn goals werd afgekeurd voor buitenspel, een ander doelpunt na een vermeende fout van een ploegmaat in de aanloop naar de goal. En zo kwam Promise David na een goede prestatie met amper één doelpunt van het veld.

Mooie woorden van Promise David

Toch was hij tevreden met de overwinning op bezoek bij Gent. De speler kijkt al uit naar wat er de komende maanden nog kan gebeuren bij Union. En ook over de match in Gent had hij leuke woorden in petto.

"Dit is het moment waarop je perfect wil zijn en goed wil spelen. Het is poëtische correctheid dat iedereen scoort van de voorlijn en we doen het heel goed", aldus de goalgetter van dienst.

Druk op Club en Genk?

"Er is nog een enorme heuvel voor ons om te beklimmen, maar we denken match per match. Dat we druk zetten op Brugge en Genk? Natuurlijk, maar er is ook druk op ons om te blijven presteren."

Eerder gaf hij al aan langer te zullen blijven in Brussel: "Ik kan de Union-supporters verzekeren dat ik nog een tweede seizoen zal blijven. Waarom vertrekken als je plezier hebt?"