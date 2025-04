Hasi scherp voor twee van zijn spelers: "Komaan hé, daarvoor moet je geen verdediger zijn"

Na het pijnlijke 1-2-verlies tegen Genk zat Anderlecht-trainer Besnik Hasi met gemengde gevoelens. Hij zag de reactie die hij had geëist na de ontluisterende 0-3 tegen Club Brugge, maar baalde zichtbaar van twee cruciale individuele fouten die uiteindelijk de match beslisten.

Hasi liet zijn spelers geen moment op de lauweren rusten. Bij momenten werd hij zelfs woedend aan de zijlijn. “We verwachtten een reactie van de spelers thuis, en die was er zeker in het begin. Er was veel beweging en de vroege kans van Dolberg gaf vertrouwen", begon Hasi.

Toch zakte Anderlecht na het sterke openingskwartier weg. “We stonden defensief goed, maar daarna vallen we stil. De ruimtes worden groter, we verliezen de bal en volgen onze man niet. Angulo stond bij Kayembe en moet hem gewoon volgen. Dat is een eenvoudige verdedigende opdracht", stelde Hasi scherp.

Ook bij de tweede Genkse treffer ging het fout, deze keer na een ongelukkige kopbal van Edozie. “Dat hij een aanvaller is? Komaan, daarvoor moet je geen verdediger zijn. Die balmoet je altijd wegkoppen, maar ik denk dat hij twijfelde of er nog een man in zijn rug zat. En als die bal dan toch terugkomt, moet je hem ook beter wegwerken. Daar doen onze verdedigers het ook niet goed. Zo kan je het ook bekijken."

De coach benadrukte dat hij zijn spelers wíl laten groeien, ook als er fouten gebeuren. “We hebben geen keuze, we zitten dun in de verdediging. Maar we mogen zulke momenten niet laten liggen. Samuel twijfelt misschien nog te veel, ik ken hem nog niet zo lang persoonlijk, maar dat is ook een kwestie van ervaring en vertrouwen.”

Toch zag Hasi positieve signalen. “De intensiteit in de tweede helft was goed. We kwamen op 1-1 en hadden momenten waarin we het verschil konden maken: Theo die Vazquez bedient, terwijl Dolberg helemaal vrij stond aan de andere kant… Dat zijn beslissingen die we beter moeten maken. Maar het niveau was wel opgetrokken.”

Hij sloot af met een positieve noot. “Leander Dendoncker was beter, en dat weet ik: hij kan nog beter. Yari Verschaeren deed het goed, al moeten we voorzichtig met hem omspringen. Als we deze prestatie positief benaderen en verder bouwen, gaat de ploeg nog punten pakken. Dat is zeker.”