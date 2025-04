Jan Vertonghen heeft belangrijke boodschap voor Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku: "Ze moeten dat ook beseffen"

De Rode Duivels hebben in Genk een geweldige prestatie neergezet om de League A van de Nations League te blijven. Jan Vertonghen zag dat het goed was en heeft nog een duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Het debuut van Rudi Garcia was er een om snel te vergeten. In Murcia gingen de Rode Duivels met 3-1 onderuit tegen Oekraïne, alles stortte in op een bepaald moment in de tweede helft.

De terugwedstrijd in Genk verliep een heel pak beter. De Rode Duivels maakten indruk en wonnen met 3-0, waardoor ze zich verzekerden van een verlengd verblijf in de League A van de Nations League.

Jan Vertonghen zag dat het goed was. "Ik had een goed gevoel na de tweede match tegen Oekraïne", opende hij bij Het Nieuwsblad. "Je zag dat de drive bij Kevin De Bruyne terug was, Romelu scoorde dan ook twee keer."

"Die jongens zijn zo belangrijk om de rest mee te trekken. Als één van hen met zijn armen begint te zwaaien omdat hij ontevreden is, dan beginnen andere spelers dat ook te doen", gaat hij verder.

"Maar als Kevin en Romelu jagen op de bal, dan trekken ze even goed de andere jongens mee. Ze zijn zo belangrijk. Alles hangt van hen af. Ze moeten dat ook beseffen", besluit Vertonghen.