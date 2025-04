"Doelpunt van Anderlecht had afgekeurd moeten worden" - Analisten zien weer heel wat inconsequenties bij de scheidsrechters

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geduw en getrek bij hoekschoppen blijft voor discussie zorgen in de Jupiler Pro League. Afgelopen weekend kwamen twee discutabele fases onder de loep in Extra Time: eentje bij Anderlecht-Genk en eentje bij Gent-Union.

Volgens Peter Vandenbempt speelt ook het gedrag van spelers een rol. “Het helpt als iemand misbaar maakt naar de scheidsrechter", stelde hij vast. Bij Anderlecht viel zondag de gelijkmaker van César Huerta, maar opvallend was vooral het gedrag van ploegmaat Jan-Carlo Simic.

Die hield Genk-middenvelder Hrosovsky stevig vast bij de fase. Analist Filip Joos was duidelijk: “Dat doelpunt had altijd afgekeurd moeten worden. Dit is niet gewoon afblokken.”

Ook Frank Boeckx was scherp: “Simic loopt puur naar de man, niet naar de bal. Vanuit zijn positie kan hij nooit koppen. Hij blokt gewoon de ruimte waar Huerta uitkomt.” Volgens Boeckx is dit duidelijk een ingestudeerde actie om ruimte te creëren.

Toch werd er in deze fase niet ingegrepen. Volgens Wesley Sonck heeft dat ook met de reactie van de tegenstander te maken: “Hrosovsky is een brave jongen. Als hij echt hinder ondervindt, vraagt hij waarschijnlijk zelf een VAR-check. Dat gebeurde hier niet.”

Een dag eerder, bij Gent-Union, werd wél ingegrepen na een soortgelijke fase. Union scoorde via Promise David, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Gent-doelman Vandenberghe even gehinderd werd. “Hij gaat even op de knieën en dan wordt er wél ingegrepen", merkte Boeckx op.

Volgens het panel wordt er strenger geoordeeld als de stand comfortabel is. “Bij 0-3 is ingrijpen makkelijk. Maar als dit gebeurt bij 0-0 in een topmatch, dan barst de discussie los", waarschuwt Joos. Sonck besluit: “Als het er echt toe doet, dan creëer je wel een serieus probleem.”