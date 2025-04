De kloof is enorm groot dit seizoen in de Champions' Play-offs: "Verschil in kwaliteit is héél groot"

De Champions' Play-offs lijken dit seizoen op een race met twee snelheden. Dat stelt analist Peter Vandenbempt vast na het duel tussen Club Brugge en Antwerp en ook de andere resultaten.

Club haalde het met 2-3 op de Bosuil en bevestigde zo de grote kloof in kwaliteit tussen de top drie en de rest. “Het verschil in kwaliteit vond ik héél erg groot. Zeker in het eerste uur”, klonk het scherp bij Vandenbempt.

Hoewel Antwerp in de slotfase nog terugkwam tot 2-3, maakte Club het verschil al voordien. “Je zou de indruk kunnen hebben dat Club ineens toch in grote problemen kwam, maar ik vond dat nogal meevallen", aldus Vandenbempt. “Er was wel wat nervositeit, onnodig balverlies en positiespel dat niet goed zat, maar wat heeft dat uiteindelijk opgeleverd?"

Voor rust werd het kwaliteitsverschil pijnlijk duidelijk. “Club speelde dodelijk efficiënt, net als vorige week tegen Anderlecht. Dan is het menselijk dat bij 0-3 de scherpte wat wegvalt."

Maar het blijft duidelijk: Club, Genk en Union spelen op een ander niveau. Die top drie staat mijlenver voor op de andere drie ploegen. Club Brugge deed het tegen Antwerp wat afwachtender dan in het duel tegen Anderlecht, maar dat pakte goed uit.

“Het was weer het Club uit de Champions League. Nilsson was sterk in het meevoetballen, Jutgla blijft z’n hoge vorm aanhouden en Tzolis is weer op niveau. Het zijn kleine signalen, maar ze tonen hoe diep die kern zit in vergelijking met pakweg Antwerp. Dit zijn echt play-offs met twee snelheden.”