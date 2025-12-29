De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

Nu het jaar ten einde loopt, is het ook tijd om vooruit te kijken: welke jonge Belgische spelers verdienen in 2026 extra aandacht? Wij selecteerden er vijf.

Noah Fernandez (PSV Eindhoven)

Nederland blijkt een vruchtbare bodem voor Belgisch talent. Naast de bekende namen bij Ajax, hoopt PSV op de doorbraak van Noah Fernandez (17). Hij viel op tijdens het WK U17 en maakte dit seizoen zijn debuut bij het eerste elftal. Zijn trainer Peter Bosz is lovend. Fernandez is een creatieve middenvelder met balgevoel en geldt als een van de grootste Belgische talenten.

Joshua Nga Kana (RSC Anderlecht)

Hoewel hij pas in juni 16 werd, heeft Nga Kana al 3 doelpunten en 2 assists in de Challenger Pro League. Op die leeftijd is dat uitzonderlijk. Besnik Hasi, doorgaans terughoudend met jonge spelers, nam hem op in de selectie voor de laatste wedstrijd van het jaar en de winterstage. In 2026 zou hij vaker kunnen uitkomen voor het eerste elftal. Spectaculair én efficiënt, hij is een van de grootste beloften van Neerpede.

Xander Dierckx (Antwerp)

Een stille revelatie van eind 2025: Xander Dierckx, 16 jaar, speelde tot november nog in de amateurreeksen en is nu basisspeler bij Antwerp. Zijn opmars valt samen met de sterke reeks van de club (13 op 15). Als steunpilaar bij de U17 (3 goals in 5 duels) toont hij opvallende maturiteit. Dierckx is een symbool van de vernieuwde jeugdwerking onder Jean Kindermans. Als hij dit niveau aanhoudt, doet hij denken aan Arthur Vermeeren.



Noah Adedeji-Sternberg (KRC Genk)

Genk blijft talent afleveren. Naast Kos Karetsas is ook Noah Adedeji-Sternberg (19) een opvallende naam. Voor hem moet 2026 het jaar van de doorbraak worden. Technisch sterk en spectaculair, maar nog zonder doelpunten of assists dit seizoen. Zodra hij die statistieken toevoegt, is het moeilijk te voorspellen waar zijn plafond ligt.

Kaye Furo (Club Brugge)

Spitsen zijn schaars in België. De kans dat Kaye Furo in 2026 speelminuten krijgt is reëel. Hij scoorde zijn eerste doelpunt op 6 december tegen STVV. In de voetsporen van Romeo Vermant, die snel Rode Duivel werd, kan Furo de volgende zijn uit de rijke Brugse jeugdopleiding die snel doorstoot.