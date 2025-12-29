Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit
Foto: © photonews

De wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge leverde een fase op die na afloop uitgebreid werd besproken. Jonathan Lardot gaf namens het Referee Department toelichting bij de beslissing om geen strafschop toe te kennen.

De fase in de Genkse zestien

Na de nieuwe voorsprong van Club Brugge ging de aandacht naar een luchtduel waarbij Hugo Siquet de bal tegen de arm kreeg. De VAR riep scheidsrechter Lawrence Visser naar het scherm, maar die besloot na het bekijken van de beelden geen strafschop te geven. Het thuispubliek reageerde misnoegd op die beslissing.

Lardot gaf bij DAZN aan dat de situatie uitzonderlijk was. “Het is eigenlijk de eerste keer dat we zo een fase hebben, met name een bal die uit de lucht valt en dan contact maakt met de arm”, klonk het. Volgens hem komt dit soort contact weinig voor en vraagt het om een zorgvuldige beoordeling.

Lardot verwees naar de bepalingen rond natuurlijke armbewegingen. “In het reglement gaat het om een ‘natuurlijke beweging’.” Hij lichtte toe dat een speler zijn armen gebruikt om te springen en dat Siquet naast de bal kopt, waarna die op zijn arm valt zonder extra beweging.

Hij voegde eraan toe dat de VAR‑interventie begrijpelijk was omdat op het stilstaand beeld zijn arm letterlijk weg van het lichaam is. De scheidsrechtersbaas benadrukte dat stilstaande beelden soms een vertekend beeld geven. De volledige beweging moet worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van een overtreding.

Belang van context


Volgens Lardot moet bij dit soort fases rekening worden gehouden met de omstandigheden van het duel. Hier is de context belangrijk. Het is een moeilijk onderdeel van het reglement, maar ik ga dan ook akkoord met de beslissing om geen penalty te fluiten”, besluit hij.

