KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent sluit een wisselvallige periode af met een overwinning tegen Westerlo. Alexandre Teklak beoordeelt de situatie en benoemt de factoren die volgens hem het huidige niveau verklaren.

Beoordeling van het sportieve verloop

Teklak benadrukt dat de resultaten niet overeenstemmen met de ambities. “Gezien hun doelstellingen is de balans van de Buffalo’s onvoldoende”, klinkt het in La Dernière Heure.

Hij verwijst naar de overgangsfase onder Sam Baro, maar wijst erop dat de waarde van de kern hogere verwachtingen rechtvaardigt. De wisselvalligheid en kwetsbaarheid blijven volgens hem terugkerende problemen.

Hij merkt op dat Ivan Leko eerder al probeerde om structurele tekortkomingen bloot te leggen. De ploeg blijft volgens hem moeilijk te doorgronden, mede door de vele veranderingen na het vertrek van de vorige coach. Dat vertrek werd intern niet goed verwerkt.

Context rond de clubstructuur

Teklak wijst erop dat de club zelf een rol speelde in de situatie door een specifieke clausule in het contract van de vorige trainer. De gevolgen daarvan werken volgens hem nog door. Hij benadrukt dat Gent bovendien geen Europese belasting heeft en dus geen bijkomende verklaring kan inroepen voor de wisselende prestaties.



Na twee maanden zonder overwinning kwam er tegen Westerlo eindelijk een resultaat. De overwinning zorgt voor opluchting binnen de staf. De winst betekent volgens Teklak vooral ademruimte voor Rik De Mil. De trainer krijgt zo de kans om verder te werken aan stabiliteit binnen de ploeg.