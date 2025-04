🎥 Rode Duivel ligt zwaar onder vuur na ongelukkige actie die zijn ploeg CL-voetbal kan kosten

Lille verloor afgelopen weekend met 2-1 van Lyon. Thomas Meunier veroorzaakte onbedoeld een van de keerpunten in de wedstrijd.

Lille wilde de smaak van de overwinning op verplaatsing proeven in Lyon na twee nederlagen buitenhuis. Thomas Meunier stond zoals gewoonlijk in de basis aan de rechterkant.

Alles begon perfect voor LOSC, want al na een minuut opende Bafodé Diakité de score uit een corner voor de bezoekers.

Lyon reageerde vervolgens door het spel over te nemen, maar de verdediging van het noorden hield stand, probeerde met hun voorsprong de rust te halen. Maar een handsbal van Thomas Meunier besliste daar anders over (actie op 3'00 in de onderstaande video).

Bij een voorzet aan het einde van de eerste helft had de Rode Duivel een slechte reflex door de bal met zijn hand af te weren, wat resulteerde in een strafschop voor Lyon na ingrijpen van de VAR. Alexandre Lacazette maakte hiervan gebruik om gelijk te maken.

De Lille-fans lieten niet lang op zich wachten om hun ongenoegen te uiten over Thomas Meunier, vooral omdat Lyon de situatie volledig keerde in de tweede helft door het doelpunt van 2-1 te scoren in de 70e minuut via Rayan Cherki. Als gevolg daarvan wordt LOSC in de stand ingehaald door hun tegenstander, de Dogues staan zevende, terwijl ze derde hadden kunnen worden bij een overwinning.