Moet hele formatsaga herbeginnen? Nieuw competitieverhaal nog niet goedgekeurd, onder meer Union wil roet in het eten smijten

De geplande hervorming van het Belgische profvoetbal voor het seizoen 2026-2027 is nog steeds niet officieel goedgekeurd. De hervorming houdt onder meer een terugkeer in naar een traditionele eerste klasse met 18 ploegen én een vast aantal U23-teams in de Challenger Pro League.

Maar dat laatste element zorgt voor wrevel bij enkele clubs. Zo zouden clubs als Union Saint-Gilloise en Francs Borains juridische stappen overwegen tegen de bescherming van de U23-ploegen op het tweede niveau. De regel zou Jong Genk bijvoorbeeld toelaten om in de Challenger Pro League te blijven, ook al eindigden ze sportief op een degradatieplaats. Dat wordt door sommige profclubs als oneerlijk beschouwd.

Elke wijziging in de competitie moet door de Hoge Raad van de Voetbalbond worden goedgekeurd. Maar dat kan pas nadat een officieel document met de hervormingen is ingediend. Dat document is er voorlopig nog niet, wat de onzekerheid alleen maar vergroot.

De Pro League moet bovendien eerst nog tot een akkoord komen met de amateurvleugels van het Belgisch voetbal, die ook inspraak hebben in het proces. Die onderhandelingen lopen nog. Pas wanneer er een definitieve tekst is, kunnen clubs effectief naar de rechter stappen, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

De bedoeling is dat alles afgerond wordt vóór de start van het nieuwe seizoen in juli. Lukt dat niet, dan dreigt het hele hervormingsproces vertraging op te lopen. In het ergste geval moet de Pro League de plannen opnieuw ter stemming voorleggen.

De situatie zorgt voor onrust, zeker bij clubs die vrezen dat sportieve eerlijkheid in het gedrang komt. Zolang er geen officiële goedkeuring is, blijft het onzeker welke format er in 2026-2027 effectief gehanteerd zal worden.