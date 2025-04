Vanhaezebrouck voorspelt de uitkomst van Club Brugge-Genk: "Zij zijn een pak sterker"

Komend weekend staat er de topper op het programma tussen Club Brugge en Racing Genk, twee van de sterkste teams van dit seizoen. Hein Vanhaezebrouck, analist en voormalig coach, blikt vooruit op deze wedstrijd en deelt zijn inzichten over de sterkte van beide teams.

Volgens Vanhaezebrouck heeft Club Brugge in de afgelopen wedstrijden vooral indruk gemaakt met zijn dominantie en efficiëntie in het spel. "Club Brugge heeft opnieuw een sterk seizoen", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"In de recente matchen heb ik gezien hoe ze heel makkelijk onder druk uitvoetballen en de controle nemen. Vooral voor rust tegen Antwerp speelden ze fantastisch en gaven ze weinig weg." Toch is de analist kritisch over de efficiëntie van het team. "Ze moeten nog beter met hun kansen omgaan. Zeker tegen teams als Union en Genk, waar de efficiëntie veel hoger ligt."

Ondanks de dominantie van Club Brugge, blijft Vanhaezebrouck kritisch. "Er was een reden waarom de fans zongen dat het een oefenwedstrijd was. De controle was er, maar het ontbreekt soms aan afwerking."

Vanhaezebrouck kijkt ook naar de prestaties van Genk, die in hun laatste wedstrijd tegen Anderlecht met moeite hun weg vonden. "Ze speelden tegen een gemotiveerd Anderlecht, maar het was Genk dat door de fraaie doelpunten uiteindelijk zegevierde", zegt hij. "Karetsas, Kayembe en El Ouahdi maakten allemaal wereldgoals, maar de prestatie zelf was minder indrukwekkend dan die van Club Brugge tegen Antwerp."

In de analyse van Vanhaezebrouck komt Genk goed weg met een overwinning die enigszins gepaard ging met wat geluk. "Als Dolberg zijn kans had benut in de eerste minuut, had het een heel ander verhaal kunnen zijn", zegt de analist. Toch is hij van mening dat Genk, ondanks de minder overtuigende prestatie, gevaarlijk blijft door de kwaliteit van hun doelpuntenmakers.

Als het gaat om de voorspelling voor de komende wedstrijd, is Vanhaezebrouck duidelijk. "Ik verwacht dat Club Brugge wint. Ze zijn op dit moment een stuk sterker, vooral op het middenveld. Met Onyedika, Vanaken en Jashari hebben ze een dominant trio, en Jashari begint nu zelfs te scoren", legt Vanhaezebrouck uit.

Hij is minder overtuigd van Genk's middenveld, dat volgens hem kwetsbaar is voor tegenaanvallen. "Bij Genk ligt de focus vooral op Heynen, die veel verantwoordelijkheden op zich neemt. Maar als het middenveld kwetsbaar is, is Club Brugge in staat om dat af te straffen. Dat maakt Club de favoriet voor deze topper", concludeert Vanhaezebrouck.