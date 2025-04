🎥 Bruno Fernandes komt met heel mooie boodschap voor Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne neemt binnenkort afscheid van Manchester City. Bruno Fernandes heeft zijn respect voor de Rode Duivel getoond na de wedstrijd tegen Manchester United.

Het is officieel sinds afgelopen vrijdag: Kevin De Bruyne zal zijn avontuur bij Manchester City niet voortzetten. De Rode Duivel verlaat de Engelse club deze zomer na meer dan negen legendarische jaren.

Zondag speelde Kevin De Bruyne dus zijn laatste Manchester-derby. De Citizens trokken naar Old Trafford om belangrijke punten te pakken voor de top 4, wat een plaats in de Champions League betekent. De mannen van Pep Guardiola gingen naar huis met slechts één punt, want de score bleef 0-0.

Na de wedstrijd zorgde een prachtig beeld tussen twee spelers die de geschiedenis van hun respectievelijke clubs hebben geschreven voor buzz op sociale media. We zien De Bruyne een knuffel geven aan de middenvelder van Man United, Bruno Fernandes.

The best two in the league. ❤️ pic.twitter.com/8Hi2QEYQ04 — Cuz☦︎☦︎ (@_S0_KK) April 6, 2025

"Als Manchester City staat waar het staat en Manchester United in die periode niet zoveel trofeeën heeft gewonnen, is dat ook dankzij Kevin De Bruyne", zei de Portugees in een interview met Sky Sports na de wedstrijd.

"Hij verdient alle lof, hij heeft fantastisch werk geleverd", voegde hij eraan toe. Een mooie boodschap van de Portugees, dat getuigt van hun wederzijds respect.