Lukaku wou dat Rode Duivels voor titel speelden, maar deze gaat degraderen: verdediger krijgt alweer flinke klap

Wout Faes heeft het de laatste tijd moeilijk bij Leicester. En dat is niet verbeterd maandag, de Rode Duivel en zijn teamgenoten hebben een nachtmerrieachtige eerste helft beleefd tegen Newcastle.

Het ziet er steeds benarder uit voor Leicester City en Rode Duivel Wout Faes. In een pijnlijke eerste helft tegen Newcastle stonden de Foxes al met 0-3 in het krijt bij de rust. De verdediging van de ploeg, sinds kort onder leiding van Ruud van Nistelrooy, hield totaal geen stand.

De openingsfase was dramatisch. Al na elf minuten stond het 0-2. Bij het eerste doelpunt ging Faes onder een voorzet door, waarna Jacob Murphy optimaal profiteerde. De rechtsbuiten kon eenvoudig binnen tikken terwijl Faes nog tevergeefs probeerde tussen te komen.

Het tweede doelpunt onderstreepte opnieuw de defensieve problemen van Leicester. Een foute pass van Conor Coady werd meteen afgestraft. De eerste poging stuitte nog op de lat, maar Murphy was opnieuw goed gevolgd en verdubbelde de voorsprong.

Het werd nog erger toen Harvey Barnes vlak voor rust de 0-3 op het bord zette. Joelinton liet Faes achter zich in de zestien en kreeg een schietkans. De doelman redde nog, maar Barnes werkte de rebound simpel af. Leicester was nergens in de eerste helft.

Voor Wout Faes werd het een avond om snel te vergeten. De Rode Duivel, die de voorbije weken al onder vuur lag, kon zijn ploeg geen moment op sleeptouw nemen. Hij lijkt met Leicester af te stevenen op degradatie.

Toch hoeft dit geen eindverhaal te zijn. Faes heeft in het verleden al bewezen mentaal sterk te zijn en zich te kunnen herpakken. Hopelijk komt hij snel weer boven water – niet alleen voor Leicester, maar ook met het oog op de Rode Duivels.