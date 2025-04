Grote onrust bij KV Mechelen na 'mistig' ontslag Tim Matthys: Malinwa overgeleverd aan de grillen van één man

KV Mechelen leidt momenteel de Europe Play-offs na een overtuigende 5-2 zege tegen Dender, maar feeststemming is er allerminst. Een dag eerder werd sportief directeur Tim Matthys onverwacht ontslagen. De timing - midden in een positieve sportieve periode - en het gebrek aan duidelijke reden zorgen v

Het ontslag komt volledig uit de koker van eigenaar en voorzitter Philippe van Esch, die vanuit Italië op eigen houtje besliste, weet GvA. CEO Frank Lagast deelde het nieuws mee, maar andere leden van de raad van toezicht wisten van niets. Dat zorgt voor frustratie binnen het bestuur.

Van Esch, sinds begin 2023 de sterke man bij KV Mechelen, laat zich almaar nadrukkelijker gelden. Vorige maand stuurde hij trainer Besnik Hasi al vroegtijdig weg, ondanks eerdere afspraken. Nu volgde de eenzijdige beslissing rond Matthys, een clubicoon, wat de spanningen verder opdrijft.

De communicatie over het ontslag was bovendien bijzonder summier: een kort persbericht en vaag “verschil in visie”. Ondertussen zou Van Esch zich in China bevinden, waardoor intern overleg uitbleef. Bij personeel en supporters groeit de vrees dat anderen hetzelfde lot kunnen ondergaan.

De supporters roeren zich. Ze vrezen dat KV Mechelen opnieuw afhankelijk is geworden van de grillen van één man. De wijziging van de statuten waardoor Van Esch een meerderheidsaandeel verwierf, zorgt achteraf bekeken voor argwaan. Transparantie ontbreekt, aldus ook het Malinwa Supportersorgaan.

Wat staat er nog te gebeuren? Er zou een herstructurering in de maak zijn met focus op opleiding en nauwere samenwerking met Helmond Sport, de Nederlandse club van Van Esch. Daarbij valt de naam van Jurgen Streppel als mogelijke spilfiguur, wat opnieuw veranderingen binnen de clubstructuur kan betekenen.

Van Esch investeerde al miljoenen in de club en redde KV financieel, maar de manier waarop hij momenteel handelt zaait verdeeldheid. Terwijl er nog geen nieuwe trainer is, blijft het wachten op een duidelijke visie én communicatie van de man die voorlopig zelf zwijgt.