Pocognoli wil vergelijking met vorige jaren niet maken en waarschuwt Anderlecht

Union SG is met een knappe 6 op 6 begonnen aan de Champions' Play-offs. En dus doen ze merkelijk beter dan de voorbije jaren. Gaan ze dit seizoen dan eens op en over iedereen springen in de eindstrijd?

Met acht doelpunten in twee wedstrijden is Union veel beter aan de play-offs begonnen dan in voorgaande seizoenen. En dus zouden de Brusselaars deze keer wel eens ver kunnen komen, al blijven ook Genk en Club Brugge voorlopig winnen.

Brusselse derby voor 9 op 9?

Toch wil coach Pocognoli nog niet te ver vooruitkijken of gaan vergelijken met de voorbije seizoenen: "Vergelijken met vorige jaren? Dat heeft ons in het begin van het seizoen geen deugd gedaan", opende hij de analyse.

"En dus moeten we nu ook niet gaan vergelijken met vorige jaren nu het iets positiefs is. We zijn blij dat we met een 6 op 6 beginnen en dat is het belangrijkste."

Solide basis

De coach beseft wel dat zijn team goed bezig is en op die manier Anderlecht kan treffen op een ideaal moment, voor de rechtstreekse duels om de titel eraan zitten te komen.

"Het geeft een goede, solide basis richting de derde wedstrijd. Het wordt een speciale wedstrijd, de derby tegen Anderlecht. We gaan alles doen om klaar te zijn voor die afspraak", aldus nog de coach.