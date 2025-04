🎥 Opvallend: Antwerp-supporters verlaten de Bosuil al bij de rust

Antwerp had een zware namiddag tegen Club Brugge en stond al bij de rust met 0-3 achter. De match was praktisch gespeeld na een dominant eerste bedrijf van de bezoekers.

Christos Tzolis voegde in de blessuretijd van de eerste helft het derde doelpunt toe, nadat zijn schot via een Antwerp-verdediger achter doelman Lammens verdween. Veel supporters van Antwerp zagen het niet meer zitten en verlieten al vroeg het stadion.

Club Brugge toonde vanaf het begin zijn dominantie. Al na negen minuten opende Ferran Jutglà de score, en een paar minuten later, in de 29ste minuut, verdubbelde Ardon Jashari de voorsprong met een knap doelpunt.

De VAR moest even ingrijpen, maar bevestigde dat er geen buitenspel was. Antwerp had op dat moment amper gecreëerd en kon niet veel tegen de Brugse stormweerstand inbrengen.

Het was duidelijk dat de verhoudingen op het veld niet in het voordeel van Antwerp lagen. Club Brugge had in de eerste helft al elf doelpogingen genoteerd tegenover slechts twee van Antwerp. Het was een unilaterale show van de bezoekers, die hun balbezit beheersten en het tempo bepaalden.

Voor Antwerp, dat naar de 0-3 achterstand keek, was het duidelijk dat de strijd om iets uit deze wedstrijd te halen praktisch voorbij was. De Bosuil werd getekend door de teleurstelling van de fans, die zich afvroegen waar het misging. Het gemis van een echte reactie van hun ploeg in de eerste helft was opvallend. Velen leken dan ook al naar huis of op café te vertrekken.