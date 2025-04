Engelse voetbalicoon haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Gary Neville heeft gesproken over het aankomende vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City deze zomer. De voormalige Engelse international toont veel respect voor de Rode Duivel.

Sinds Kevin De Bruyne aankondigde te stoppen met zijn avontuur bij Manchester City, erkennen velen de enorme bijdrage van de middenvelder aan het team. Een ware legende van Manchester United, Gary Neville, heeft ook gesproken over de Rode Duivel bij Sky Sports.

Hij haalde de loftrompet boven voor KDB. "Maken de statistieken van Kevin De Bruyne hem de beste op die positie (inclusief spelers als Gerrard/Lampard/Scholes)? Ja, absoluut!"

"Hij heeft een treble gewonnen, hij heeft zes Premier League-titels gewonnen. Dat is echt op het hoogste niveau", vervolgt de Engelse consultant. "Hij heeft alles bereikt wat je zou kunnen vragen in de Premier League! Hij is echt top!"

Bij Manchester City heeft De Bruyne 414 wedstrijden gespeeld, 106 doelpunten gescoord en 176 assists gegeven. Ook al was de Rode Duivel dit seizoen een beetje ondermaats, zijn statistieken blijven uitzonderlijk.