Erger dan verwacht: Anderlecht krijgt bijzonder slecht nieuws over Stroeykens en Rits

Anderlecht heeft te maken met een nieuwe blessurezorg, na een teleurstellende 1-2 nederlaag tegen Racing Genk. Coach Besnik Hasi moet het de komende weken zonder Mats Rits en Mario Stroeykens doen, die beiden te maken hebben met serieuze spierblessures.

De twee middenvelders raakten geblesseerd tijdens de trainingen vorige week, en na verdere onderzoeken is de schade ernstiger dan aanvankelijk verwacht. De blessures van Rits en Stroeykens werden maandag bevestigd na medische tests.

Het verdict is duidelijk: beide spelers zullen enkele weken aan de zijlijn staan. De gevolgen van hun blessures zullen een serieuze impact hebben op de ploeg, die zich voorbereidt op de cruciale wedstrijden in de play-offs en de naderende finale van de Belgische Beker.

Er zullen later deze week aanvullende onderzoeken plaatsvinden om de precieze ernst van de blessures te evalueren, maar het is nu al zeker dat Rits en Stroeykens niet beschikbaar zullen zijn voor de belangrijke wedstrijd tegen Union zaterdagavond.

De grote vraag is of de twee middenvelders op tijd fit zullen zijn voor de finale van de Belgische Beker, die op 4 mei tegen Club Brugge gespeeld wordt. Gezien de ernst van hun blessures lijkt het twijfelachtig of ze tegen die tijd beschikbaar zullen zijn, maar de komende weken moeten meer duidelijkheid geven over hun herstel.

Het seizoen voor Anderlecht is een seizoen van ups en downs geweest, en de blessures van Rits en Stroeykens komen op een ongelukkig moment, vlak voor belangrijke wedstrijden. Nathan De Cat zou zo nu al definitief naar de A-kern overgeheveld worden.