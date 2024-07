Drie nieuwkomers in basiselftal van Royal Antwerp FC: "Te weinig gezien van hem"

Royal Antwerp FC opende de competitie met een zege in Charleroi. Trainer Jonas De Roeck dropte drie nieuwkomers in de basisploeg.

Jonas De Roeck heeft zijn eerste officiële competitiematch met Royal Antwerp FC gewonnen. The Great Old haalde het dankzij een doelpunt van Vincent Janssen van Sporting Charleroi.

Bij Antwerp was het vooral uitkijken naar de nieuwkomers. Drie van hen startten in het basiselftal van De Roeck: Denis Odoi, Tjaronn Chery en Ayrton Costa.

Vooral over die laatste was Patrick Goots bijzonder lovend. “Costa liet meteen een heel goeie indruk. Hij is verdedigend sterk, staat in de lucht zijn mannetje en heeft goeie voeten. Bovendien rukt hij ook goed en veelvuldig mee op”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Denis Odoi op het middenveld

Ook over Odoi mag De Roeck tevreden zijn. “Ook Odoi speelde zijn wedstrijd, zowel op het middenveld als in het slot als rechtsachter. Het is nu al duidelijk dat hij over de mentaliteit van Antwerp beschikt.”

Enkel Chery heeft nog wat tijd nodig. “Hij was betrokken bij het doelpunt, maar voor het overige heb ik iets te weinig gezien van hem. Hij zal moeten wennen aan de fysieke manier van voetballen in België.”

Goots heeft er een goed oog in dat het zal lukken voor Chery. “Maar ik zie het zeker goedkomen, want met zijn goeie traptechniek beschikt hij over een sterk wapen”, besluit de analist.