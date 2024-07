Michel-Ange Balikwisha niet blij na eerste overwinning van Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC won op de openingsspeeldag met het kleinste verschil van Sporting Charleroi. Michel-Ange Balikwisha had er allemaal wat meer van verwacht.

De overwinning van Royal Antwerp FC was een ferme opsteker voor trainer Jonas De Roeck. Met een zege beginnen is altijd veel leuker dan een gelijkspel of nederlaag.

Bovendien had The Great Old het verleden op bezoek bij Sporting Charleroi niet mee, maar daarmee werd korte metten gemaakt. Al na tien minuten zorgde Vincent Janssen voor het winnende doelpunt.

Michel-Ange Balikwisha wist waaraan zijn ploeg de overwinning in Charleroi te danken had, zo vertelde hij bij Sporza na afloop van de partij.

“We hebben de wedstrijd gecontroleerd en veel kansen gecreëerd, vooral voor mij. Starten met drie punten op verplaatsing, dat is top. We zijn allemaal trots. We hebben veel tactisch getraind en dat heeft ons geholpen”, klonk het.

Met zijn eigen wedstrijd was Balikwisha dan weer totaal niet blij. “Als ik zelfkritisch ben, moet ik zeggen dat ik geen goeie match heb gespeeld. Ik kan veel beter. Dan scoor ik misschien twee doelpunten of ben ik minstens beslissend.”