Genk kan niet overtuigen tegen Standard en lijdt onmiddellijk puntenverlies in eigen huis

Racing Genk begint met puntenverlies aan het nieuwe seizoen. De Limburgers konden hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen niet winnen tegen een stug verdedigend Standard. Na 90 minuten stond de 0-0 nog steeds op het scorebord.

Onder een heerlijke zomerzon openden Racing Genk en Standard hun nieuwe seizoen in de Cegeka Arena. Bij Genk kregen nieuwkomers Smets en Steuckers een basisstek. Verder bracht coach Fink met Penders, Karetsas en Bangoura veel jong geweld tussen de lijnen. Bij Standard posteerde Ivan Leko met Sutalo, Bulat en Bates drie nieuwkomers in de basis.

Het wedstrijdbegin was voor Genk met veel balbezit en veel beweging, maar zonder enig doelgevaar te creëren. De Luikenaars kwamen in het openingskwartier nog het dichtst bij een goal toen Bulat een vrijschop vanop zo'n 40 meter naar doel mikte. Mike Penders was tijdig teruggekeerd om het leer over doel te duwen. Standard herstelde gaandeweg het evenwicht, zonder gevaarlijk te zijn.

Pech voor Karetsas

De beste kans uit de eerste helft was er voor de jonge Karetsas. Kayembe zette in zijn eentje een prima actie op de linkerflank op, de bal kwam bij Karetsas die vanop 2 meter binnen kon duwen. Zijn verbazing was groot toen Lawrence de bal met een sliding alsnog voor de lijn keerde.

© photonews

Vlak voor de pauze kende Karetsas dan weer pech. Hij draaide zich prima vrij en plaatste de bal tegen de paal. Pech was er eveneens voor Nkuba die kort daarvoor geblesseerd naar de kant moest.

Vlak na de pauze leed Bangoura, niet voor het eerst overigens, balverlies waardoor Benjdida diep werd gestuurd en de bal prima in de verste hoek legde. Het feestje ging echter niet door want de Standard-aanvaller stond buitenspel.

Ook in de tweede helft was het overwicht voor de Limburgers en er waren wel kleinere mogelijkheden, maar ofwel was de afwerking te zwak ofwel de laatste pass onzuiver. Tolu kopte naast, Steuckers kon de bal onvoldoende controleren toen hij diep werd gestuurd.

Standard bleef de ganse wedstrijd goed in de organisatie en gaf niet veel ruimte weg. Genk deed te weinig met het balbezit en zo eindigde een al bij al teleurstellende partij zoals ze begon, met een droge 0-0. Een opsteker voor Standard, een teleurstelling voor de Genkse supporters.