Jacky Mathijssen komt met een wel heel harde opmerking over het niveau van Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard pakte het voorbije weekend een punt op bezoek bij KRC Genk. Niemand had verwacht dat de troepen van Ivan Leko daarin zouden slagen.

Standard zag deze zomer heel veel spelers vertrekken en de laatste uitgaande transfer is zeker nog niet gedaan. De ploeg is angstvallig op zoek naar versterking, maar het ligt bijzonder moeilijk aan de boorden van de Maas.

De Rouches hebben eigenlijk eerst een overnemer nodig vooraleer er sportief goed gewerkt kan worden, maar de vraag is maar of iemand hier vele miljoenen in wil pompen om het hoofd weer boven water te krijgen.

Toch deden de troepen van Ivan Leko het, met vooral heel veel inzet, verrassend goed op de openingsspeeldag. Ze verdedigden met hand en tand en wisten zo een punt uit de brand te slepen in de Cegeka Arena.

Dat zag ook Jacky Mathijssen. “En Standard? Daar waren ze duidelijk tevreden met een gelijkspel. Dat zal vooral te maken hebben met de extreem lage verwachtingen voor dit seizoen”, schrijft hij in Het Belang van Limburg.

De analist eindigt zijn betoog met een bijzonder harde opmerking voor Standard. “Als Leko de lat op de grond legt, zullen zijn spelers er af en toe wel eens overstappen. Maar gelukkig word ik er niet van.”