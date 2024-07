📷 Nog een vertrekker? 'Verdediger weigert contract bij Standard te verlengen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het blijft komen en gaan bij Standard. Nu lijkt ook Lucas Noubi klaar om afscheid te nemen bij de Rouches.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Lucas Noubi een contractverlenging bij Standard geweigerd en ligt de weg open voor een transfer.

De 19-jarige verdediger ligt nog tot midden 2025 onder contract bij de Rouches, maar ziet geen heil in het nieuwe voorstel dat op tafel ligt.

Het lijkt dan ook meer dan logisch dat Noubi de club deze zomer nog zal verlaten. Of er de nodige interesse is, is momenteel niet geweten.

Noubi komt uit de jeugdopleiding van de club en heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 3 miljoen euro.

Sotiris Alexandropoulos en Viktor Dukanovic zouden vanmiddag dan weer in Luik aangekomen zijn om hun medische testen af te leggen. Wellicht worden zij heel binnenkort voorgesteld als versterkingen.