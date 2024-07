Wim De Coninck nu al zeker van zijn stuk: "Hij wordt de revelatie van het seizoen"

De nieuwe competitie begon met een vrij makke speeldag. Toch is analist Wim De Coninck zeker van wie de grote revelatie zal worden.

De nieuwe editie van de Jupiler Pro League ging afgelopen weekend van start, maar uiteindelijk was het maar een zeer povere vertoning.

Veel ploegen zeggen niet klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. “Leko excuseerde zich voor de manier waarop zijn ploeg speelde tegen Genk”, vertelt De Coninck in De Ochtend op Radio 1.

“Dat ze moeten roeien met de riemen die ze hebben en dus defensief en in organisatie moeten spelen. En hopen dat hun tegenstander het wat minder doet of pech heeft.”

Dat was precies zoals de wedstrijd in Genk verliep. Al heeft De Coninck wel iemand gezien die dit jaar de grote smaakmaker bij de Limburgers zal worden.

“Karetsas had moeten scoren, maar dat zal nog wel komen. Hem gaan we dit seizoen zeker in de gaten moeten houden, want hij zal een revelatie worden. Met zijn acties kan hij zeker beslissend zijn.”

Van KRC Genk wordt veel verwacht, maar het begon met een valse nooit. “Van Genk werd trouwens verwacht dat ze de dichtste achtervolger van Club Brugge zouden worden, maar beide ploegen konden - net als Union - hun eerste wedstrijd toch niet winnen.”