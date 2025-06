Na een lange zoektocht: Tegen deze tegenstander zal La Louvière zijn nieuwe stadion inwijden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

La Louvière zal haar nieuwe stadion op 28 juni officieel openen. Hoewel de namen van Juventus, Anderlecht en Charleroi werden genoemd voor een eerste galawedstrijd, is de uiteindelijk gevonden tegenstander een minder ronkende naam.

Het nieuwe stadion van RAAL La Louvière is klaar. Het zal worden ingehuldigd op 28 juni tijdens een eerste vriendschappelijke wedstrijd. Daarna zal het fungeren als thuishaven van de promovendus in hun eerste seizoen sinds de terugkeer naar het hoogste niveau.

Voor deze galawedstrijd hoopte voorzitter Salvatore Curaba natuurlijk een prestigieuze naam aan te trekken. Juventus werd genoemd, een tegenstander die de grote Italiaanse gemeenschap in de regio blij zou maken.

De Oude Dame zal uiteindelijk niet naar België komen, en de voorzitter van La Louvière verklaarde vervolgens dat het ontvangen van Charleroi een mooie knipoog zou zijn naar de geschiedenis van de club en de regio. Maar de Carolos spelen de dag ervoor al een vriendschappelijke wedstrijd tegen RAEC Mons en dus gaat ook dat plan niet door.

La Louvière zal zijn nieuwe stadion inwijden tegen... Differdange

Daarna was de promovendus in de Jupiler Pro League dichtbij het bereiken van een akkoord met RSC Anderlecht. Maar ook die piste moest uiteindelijk verlaten worden. En zo bleven ze bij La Louvière maar zoeken naar een sparringspartner om hun stadion in te wijden.

Na een lange zoektocht is er dan toch licht aan het eind van de tunnel: Luxemburgs kampioen Differdange gaat La Louvière bekampen in het nieuwe Tivoli-stadion.

Dit zal echter niet de allereerste wedstrijd zijn die in het nieuwe stadion wordt gespeeld. Op 21 juni zal het beloftenelftal van RAAL het A-team van Frédéric Taquin ontmoeten in een testwedstrijd, georganiseerd om de veiligheid te controleren, zoals La Dernière Heure schrijft. Op 28 juni, voorafgaand aan het duel met Differdange, zal het vrouwenteam van RAAL het opnemen tegen dat van RSC Anderlecht, de vice-kampioen van België.