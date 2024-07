'Congolese flankaanvaller weigert Afrikaanse topclub en wil naar KRC Genk'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een flankaanvaller uit Kinshasa weigert voorlopig een topdeal in Afrika. Hij hoopt bij KRC Genk terecht te komen.

De Congolees Elie Mpanzu heeft zelf laten weten dat hij de nodige interesse heeft van KRC Genk. Dat vertelde hij aan de website Michezo Max.

Momenteel speelt hij nog voor AS Vita, waar hij voor 250.000 dollar weggeplukt kan worden. Simba, een grote club uit Tanzania, wou Mpanzu binnenhalen, maar hij droomt ervan om naar Europa te trekken.

Naar eigen zeggen heeft hij een aanbieding van KRC Genk op zak en wil hij in de voetsporen treden van Ally Samatta, die twee passages bij de Limburgers had en nu aan de slag is bij PAOK Saloniki.

“Mijn familie adviseerde me om mijn dromen te volgen”, vertelt hij in de lokale krant Mwanaspoti. "Ik wil zeker naar Simba omdat het ook een groot en goed team is. Maar ik heb tijd nodig. Zelfs als ik voor Simba kies, zou ik nog altijd denken aan mijn Europese droom.”

Mpanzu had al een mondeling akkoord om twee jaar te tekenen bij Simba, maar die staat momenteel volledig on hold. Ook AS Vita steunt die gedachte, omdat ze mogelijk een grotere transfersom van KRC Genk kunnen krijgen.