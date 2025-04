Na beslissing van Union en Anderlecht: honderden jonge voetballers op zoek naar een plaats om te mogen voetballen

In de Brusselse voetbalwereld is er veel commotie de jeugdopleiding, met de sluiting van regionale jeugdteams bij Anderlecht, Union en RWDM als belangrijk onderwerp. Anderlecht en Union hebben hun focus verschoven naar de elitecategorieën, wat resulteert in de sluiting van hun regionale jeugdteams.

Dit heeft grote gevolgen voor honderden jonge voetballers die nu gedwongen worden om andere opties te overwegen. Union kondigde in januari aan dat het vanaf het volgende seizoen geen regionale teams meer zou hebben en zich enkel op de elitecategorieën zou concentreren.

Dit besluit treft ongeveer 300 jonge spelers die zich tot nu toe konden ontwikkelen in de lagere regionen van de club. Anderlecht volgde in maart met een vergelijkbaar bericht, waarbij het 200 jonge spelers informeerde over de sluiting van het historische RSCA Heysel en de verschuiving naar het Purple Start Laeken-programma voor de jongste leeftijdsgroepen.

De verplaatsing van jonge spelers naar Purple Start Laeken roept zorgen op bij ouders. Terwijl Anderlecht voor de U6 tot U11 een alternatief biedt, blijven veel ouders van oudere jeugdspelers zonder concrete oplossingen. De situatie wordt urgenter nu de Belgische Voetbalbond in april de deadline voor herregistraties heeft gesteld, maar veel ouders hebben nog geen officiële voorstellen ontvangen.

Het gebrek aan alternatieve clubs in Brussel maakt de situatie nog problematischer. Veel kleinere clubs, zoals Racing White Woluwe, zitten al vol en kunnen geen extra jeugdspelers opvangen. Dit creëert een schrijnend probleem voor de kinderen die geen plek meer vinden en gedwongen worden om hun voetbaldromen op te geven.

De capaciteit van de clubs in Brussel is al lange tijd een knelpunt. De beperkte infrastructuur in de stad maakt het voor clubs steeds moeilijker om nieuwe jeugdspelers te verwelkomen. Dit probleem is verergerd door de toename van andere sporten die ook gebruik maken van de beschikbare ruimte, waardoor het voor voetbalclubs moeilijker wordt om hun teams uit te breiden.