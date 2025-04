Verrassing van formaat? Volgens zijn makelaar kwam Anderlecht al aankloppen voor Beerschot-speler

Anderlecht heeft interesse getoond in de 21-jarige Marwan Al-Sahafi, een talentvolle vleugelspeler die momenteel door Al-Ittihad wordt uitgeleend aan Beerschot. Volgens berichten in de Saudische pers heeft zijn agent, Ahmed Al-Moallem, bevestigd dat Anderlecht tot de geïnteresseerde clubs behoort.

Al-Sahafi heeft dit seizoen toch wel indruk gemaakt in de Belgische Pro League. In oktober 2024 scoorde hij twee doelpunten in de 2-1 overwinning van Beerschot op Anderlecht, wat historisch was aangezien het de eerste keer was dat een Saudische speler in deze competitie scoorde.

Naast Anderlecht hebben ook Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, twee Turkse clubs en een Amerikaanse ploeg belangstelling voor Al-Sahafi. Zijn agent is van plan volgende week naar Europa te reizen om officiële aanbiedingen met deze clubs te bespreken.

Al-Sahafi staat nog onder contract bij Al-Ittihad tot 2029. Voor een mogelijke overgang naar Anderlecht zal een overeenkomst met zijn huidige club noodzakelijk zijn.

Dit seizoen heeft Al-Sahafi in 24 wedstrijden voor Beerschot gespeeld, waarin hij vijf doelpunten heeft gescoord. Zijn prestaties hebben niet alleen de aandacht getrokken van Europese clubs, maar ook van het nationale team; hij maakte zijn debuut voor Saudi-Arabië in juni 2024.

De interesse zou toch wel een verrassing zijn, want een speler van Beerschot gaat de fans niet meteen enthousiast maken. Met de toenemende belangstelling en zijn contractuele verplichtingen bij Al-Ittihad, zal het voor Anderlecht trouwens een uitdaging zijn om Al-Sahafi aan te trekken.