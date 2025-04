Onrust onder Standard-supporters - die tot nu toe voorbeeldig waren - stijgt: gevolgen kunnen niet uitblijven

De Standard-supporters kunnen de situatie binnen hun club niet langer verdragen. Ze willen reageren, maar de sportieve context maakte actie ondernemen tot nu toe moeilijk. Dit kan veranderen in de Europe Play-Offs.

"Wanneer stopt deze reeks?" Na de nederlaag op het veld van Charleroi afgelopen zondag heeft Standard niet meer gewonnen in de Play-Offs 2 sinds... 22 wedstrijden. Historisch gezien hebben de Rouches de gewoonte om het diepste punt te raken in deze mini-competitie.

Natuurlijk is dat nog niet het geval, maar de 1/6 om eraan te beginnen voorspelt niets goeds. Vooral gezien de vertoning en zelfs de strijdlust die werd getoond nadat het team op achterstand stond, brachten de uitwedstrijd naar Charleroi ernstige zorgen met zich mee.

Rampzalige Play-Offs 2, Aflevering 3?

We zitten nog niet in het scenario van vorig seizoen, waar uitgeleende spelers in de Vurige Stede duidelijk lieten blijken dat ze mentaal al bij een andere club zaten. Het huidige Standard toont geen slechte wil, maar de hartslag was daarentegen volledig vlak in het Stade du Pays de Charleroi.

Het moet gezegd worden dat deze Play-Offs 2 in Sclessin begonnen zijn in een vreemde context, aangezien de situatie rond de club nog steeds even onzeker is. De verschillende supportersgroepen hebben het vertrek van A-Cap geëist, maar het was Giacomo Angelini, aangenomen in 2022 door... 777 Partners, die tot CEO benoemd werd en die naar voren stapte om de club over te nemen via een nieuwe Belgische holding.

Een aanbod dat de voorkeur kreeg van A-Cap, terwijl er nog drie anderen waren die aan alle criteria leken te voldoen en al lange tijd op tafel lagen. Een koerswijziging die niet goed viel bij de supporters. Zij publiceerden deze week een bijtend communiqué dat eindigde met: "Als meneer Angelini van plan is om de Standard-supporters te negeren en belachelijk te maken, zal hij de gevolgen daarvan dragen."

De maat is vol bij de supporters

Sinds het begin van het seizoen waren de Luikse fans buitengewoon kalm en respectvol, ook al hebben ze heel wat te verduren gehad. Sinds eind juli gedragen ze zich voorbeeldig in de stadions en moedigen ze aan... terwijl zelfs als de resultaten op een bepaald moment volgden, het vertoonde spel niet iemand aanzette om heel België over te steken om het van dichterbij te zien.

Soms terecht bekritiseerd in het verleden, maken de Standard-supporters momenteel een voorbeeldig seizoen door, maar de maat is duidelijk vol. Deze "overname", door velen beschouwd als slechts een rookgordijn, is de druppel die de emmer bij velen deed overlopen.

Al enkele weken dreigen ze actie te ondernemen als het overnameproces van de club niet versnelt. Maar die acties zouden gevolgen kunnen hebben op sportief vlak, terwijl de Rouches technisch gezien nog steeds in de race zijn voor een Europese ticket. Maar ook die wortel verdwijnt stilaan en acties zijn lang niet meer uitgesloten.

Een remake van Standard - Westerlo?

In de volgende twee wedstrijden zal Standard naar Dender gaan - waar het met 0-2 won in de reguliere fase - alvorens Westerlo te ontvangen. Als de balans van deze twee wedstrijden slecht is, zou dat Europees ticket al zo goed als onbereikbaar kunnen zijn. In dat geval zou het effect van acties door de fans op sportief gebied minder impact hebben.

We herinneren ons Standard - Westerlo van vorig seizoen, die nooit gespeeld kon worden omdat de Luikse supporters de spelers bij de academie tegenhielden. Het type acties dat we kunnen verwachten tot het einde van de Europese Play-Offs. Sommigen spraken zelfs over het opstapelen van forfaits om een algemeen forfait en degradatie te suggereren om de aandacht te vestigen op A-Cap, maar de Luikse fans willen toch geen al te groot risico nemen.

Eén ding is zeker. Als Standard niet snel wint op het veld, zullen de zaken snel een andere wending nemen op de tribunes... en de spelers zullen niet als eersten worden geviseerd.