Boskamp en Van der Elst zeggen hetzelfde over "indrukwekkende" Genk-speler: "Niet gedacht dat hij het niveau zou aankunnen, maar..."

Tolu Arokodare, de spits van KRC Genk, heeft de afgelopen tijd indruk gemaakt, zowel op het veld als daarbuiten. Analisten Franky Van der Elst en Johan Boskamp delen hun lof voor de speler, die een belangrijke rol speelt in het succes van de Limburgers.

Van der Elst prijst Arokodare's fysieke aanwezigheid en doelgerichtheid. “Tolu in de spits. Hij steekt er letterlijk met kop en schouders bovenuit", zegt Van der Elst in HBvL. “Zijn achttien goals zijn er evenveel als Jutgla en Nilsson samen. Hij is de kapstok van de ploeg."

"De man waar je blind een lange bal naar kunt trappen, waar hij negen keer op tien iets goeds mee zal doen." Van der Elst is ervan overtuigd dat Genk fenomenaal werk heeft geleverd met de spits, zeker als je Arokodare van dit seizoen vergelijkt met die van vorig jaar.

Johan Boskamp deelt een soortgelijke mening over de ontwikkeling van Arokodare. “Toen ik hem de eerste keer zag spelen, dacht ik 'Jezus, wat hebben ze nu gehaald?!'. Hij kon het niveau echt niet aan. Maar als je hem nu ziet, dan heeft die gast een enorme ontwikkeling doorgemaakt", zegt Boskamp.

“Hij is een voorbeeld van hoe je als speler kunt groeien en jezelf kunt verbeteren.” Boskamp is ook onder de indruk van Arokodare's karakter, wat de speler extra sympathiek maakt. “Uit zijn interviews blijkt het ook nog eens een wereldgozer te zijn. Als coach ga ik altijd voor kwaliteit boven aardigheid, maar zijn vrolijke karakter geeft Tolu toch die extra gunfactor."

De vooruitgang van Arokodare is duidelijk te zien in zijn spel. Hij heeft zijn techniek en afwerking aanzienlijk verbeterd en is inmiddels een van de belangrijkste pionnen in het systeem van Genk. “Als je deze Tolu vergelijkt met die van vorig seizoen, dan heeft Genk fenomenaal werk geleverd met hem", voegt Van der Elst eraan toe.

Boskamp benadrukt de enorme groei die Arokodare heeft doorgemaakt. “De eerste indruk was dat hij het niveau niet aan zou kunnen, maar de manier waarop hij zich heeft aangepast, is indrukwekkend", aldus Boskamp.