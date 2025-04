Ex-speler Lokeren en Eupen moet carrière on hold zetten na getroffen te zijn door héél zeldzame ziekte

Willem II moet het voorlopig zonder Mickaël Tirpan stellen. De 31-jarige Belgisch-Turkse verdediger is getroffen door sarcoïdose, een zeldzame auto-immuunziekte die ontstekingen veroorzaakt in organen en weefsels.

De club uit Tilburg liet weten dat Tirpan voorlopig niet inzetbaar is, al is het onduidelijk hoe lang zijn herstel zal duren. Tirpan is in België geen onbekende. Hij speelde eerder in de Pro League voor Moeskroen, Eupen en Lokeren. Sinds 2021 is hij actief in Nederland, waar hij dit seizoen onder trainer Peter Maes speelt bij Willem II. De laatste weken ontbrak hij opvallend in de wedstrijdselectie, maar nu is dus duidelijk waarom.

"De afgelopen weken voelde ik me erg vermoeid", vertelt Tirpan op de clubwebsite. "Daarom heb ik medische onderzoeken laten doen, waaruit bleek dat ik sarcoïdose heb. Dat vraagt om een periode van rust en herstel, maar ik hoop zo snel als verantwoord mogelijk terug op het veld te staan."

Sarcoïdose is een aandoening waarbij het afweersysteem ontstekingen veroorzaakt in organen zoals de longen, het hart, de huid of het zenuwstelsel. De oorzaak is onbekend, en het ziekteverloop verschilt sterk per persoon. Afweercellen hopen zich op in weefsels, wat tot uiteenlopende klachten kan leiden.

Het nieuws komt op een slecht moment voor Willem II, dat momenteel zestiende staat in de Eredivisie, een plaats die aan het einde van het seizoen tot degradatie kan leiden. Met nog zes wedstrijden te gaan, is de situatie nijpend voor de ploeg van Peter Maes.

De afwezigheid van Tirpan is een sportieve én menselijke klap. De verdediger is een ervaren kracht en steunpilaar achterin. Zijn gezondheid staat nu voorop, maar bij Willem II hoopt men dat hij zijn weg terug naar het veld binnenkort weer kan inzetten.