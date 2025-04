'Deze Belgische topclub probeerde transfer van Hatenboer te kapen toen Nederlander onderweg was om te gaan tekenen bij Anderlecht'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cedric Hatenboer versterkt vanaf volgend seizoen RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen slaagde erin om heel wat andere geïnteresseerden af te houden. Ook uit België was er in allerlaatste instantie nog een poging om de transfer tegen te houden.

RSC Anderlecht en Excelsior Rotterdam vonden enkele maanden geleden al een overeenkomst voor de transfer van Cedric Hatenboer. De 20-jarige middenvelder doet het seizoen nog uit in Nederland.

Het mag gezegd: paars-wit is terecht trots op de transfer. Anderlecht slaagde erin om het pleit te winnen van AFC Ajax, Feyenoord, PSV en Bologna FC 1909.

Kaper uit... België

Al was er nog één Belgische club concreet. Het Nieuwsblad weet dat Antwerp FC op de valreep nog een poging deed om Hatenboer naar de Bosuil te halen.

Meer zelfs: Marc Overmars belde de middenvelder op het moment dat hij naar België aan het rijden was. Hatenboer had er in een Van der Valk-hotel een afspraak met paars-wit om de punten en komma's met Anderlecht op de juiste plaats te zetten.

Marc Overmars kwam te laat

De poging tot kaap van Overmars kwam uiteindelijk te laat. Hatenboer zette inmiddels zijn krabbel onder een contract tot medio 2029 in Brussel. Anderlecht betaalde 2,5 miljoen euro voor de middenvelder.