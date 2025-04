Opvallende beslissing bij Club Brugge in aanloop naar cruciale wedstrijd tegen KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt dé topper van de speeldag gespeeld op Jan Breydel. Leider KRC Genk neemt het daar op tegen Club Brugge. Bij blauw-zwart blijven ze rustig.

Club Brugge en Racing Genk kijken elkaar zondag in de ogen. Beide teams begonnen aan hun Champions Play-offs, net als Union SG, met 6 op 6.

Beide ploegen worden gezien als de grootste titelkandidaten dit seizoen, en dus krijgen we zondag al meteen een cruciale wedstrijd. Als Genk wint, zet het een grote stap richting de titel.

Als blauw-zwart de overwinning in eigen huis over de streep kan trekken, heeft het alles weer zelf in handen. Bij Club Brugge willen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden.

Daarom is het opvallend dat de spelers op donderdag een vrije dag hebben gekregen. Dat meldde Het Nieuwsblad.

Vrijdag en zaterdag zullen er nog twee trainingen volgen. Buiten Joaquin Seys, die nog twijfelachtig is, beschikt coach Nicky Hayen over een bijna volledig fitte kern.