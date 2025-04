Simon Mignolet laat zich nog eens uit over 'de zaak Courtois': "Dan kan je hem verliezen"

Simon Mignolet mag dan 37 zijn, zijn honger naar voetbal is nog niet gestild. Zondag speelt hij tegen Genk zijn 46e wedstrijd van het seizoen, en de 697e uit zijn indrukwekkende clubcarrière. "Ik voel me nog altijd top," vertelt hij aan RTBF. "Zolang dat zo blijft, ga ik door."

De ervaren doelman van Club Brugge heeft nog een jaar contract en twijfelt niet over zijn motivatie. “Ik geef alles in elke wedstrijd en op elke training. Het plezier en de focus zijn er nog altijd. Mijn beste seizoen? Dat was twee jaar geleden, toen ik de Gouden Schoen won.”

Mignolet is doorheen zijn carrière altijd extreem professioneel geweest. “Ik ben heel minutieus, let op elk detail", zegt hij. “Toen ik prof werd en zeker toen ik naar Engeland trok, heb ik mezelf voorgenomen: doe er alles aan, zodat je later nooit iets hoeft te betreuren.”

“Ik weet dat ik op het einde misschien zal terugkijken en denken: ‘Dat en dat had ik beter anders gedaan.’ Maar ik wilde nooit het gevoel hebben dat ik verder had kunnen geraken als ik maar meer gedaan had. Geen spijt, dat is het doel.”

Over zijn afscheid bij de Rode Duivels is hij nog altijd sereen. “Toen ik voelde dat ik alles gegeven had, ben ik gestopt. En dat was het juiste moment.” Over de commotie rond Thibaut Courtois blijft hij diplomatisch: “Ik ken de details niet, dus ik zeg er niets over. Maar Thibaut is heel direct en strikt. Als je een gevoelige snaar raakt, kun je hem verliezen. Zo is hij.”

Mignolet is wel blij dat Courtois terug is bij de nationale ploeg. “Het heeft geen zin om daar nog over te praten. Alles is gezegd. Zijn terugkeer is alleen maar goed voor België. Hij blijft een van de beste, zo niet dé beste keeper ter wereld, en hij zal de nieuwe generatie leiden richting het WK.”