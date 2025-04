Traditieclub heeft een héél opvallend plan om supporters verloren gegaan stamnummer te laten terugkopen via onder andere "levenslange abonnement"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is bijna tien jaar geleden dat het historische stamnummer 44 van RAEC Mons werd geschrapt na het faillissement van de club. De Draken willen het terugkrijgen.

Tondreau, de thuisbasis van RAEC Mons, lijkt eindelijk weer op te bloeien na een periode van turbulentie. De club streeft naar een terugkeer naar de Challenger Pro League (1B) voor het komende seizoen, maar hun ambities reiken verder dan sportieve prestaties alleen. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Renaissance-project van de club is het herstellen van het legendarische lidnummer 44, dat na het faillissement van de club in 2015 werd geschrapt.

Het nummer 44 werd in juni 2015 verwijderd uit het clubregister toen RAEC Mons failliet ging. Sindsdien heeft de club met het lidnummer van Quévy-Mons gespeeld, maar de wens om het originele nummer terug te krijgen, leeft sterk binnen de club en de supporters. Na bijna tien jaar zonder het iconische nummer zou het een symbolische overwinning zijn om het terug op het clubembleem te zien.

De club heeft inmiddels de zogenaamde "Operatie 44" gelanceerd om het lidnummer terug te verkrijgen. Volgens RAEC zou dit proces ongeveer 56.000 euro kosten, een bedrag dat mogelijk stijgt als de club promoveert naar 1B. De club hoopt met de steun van haar fans het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, zoals bevestigd door clubvertegenwoordigers in een gesprek met La Dernière Heure.

Om deze financiële doelstelling te bereiken, heeft de club verschillende initiatieven opgestart. Een van de eerste projecten is de lancering van een speciaal verzamelshirt ter gelegenheid van de 115e verjaardag van de club, die dit jaar wordt gevierd. Daarnaast zal er een speciale box worden aangeboden, bestaande uit 115 exemplaren die te koop zijn voor 115 euro per stuk. Deze box bevat onder andere een levenslang overdraagbaar abonnement op RAEC Mons.

Johan Ximenes, commercieel directeur van de club, benadrukt het belang van lidnummer 44 voor de supporters. "Zoals je ziet, is dit nummer belangrijk voor hen, sommigen hebben het zelfs getatoeëerd", zegt hij. "We hadden het nummer zelf kunnen kopen, maar dit nummer moet toebehoren aan iedereen. Samen zullen we het halen."