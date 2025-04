KV Diksmuide Oostende kan dit weekend titelstrijd beslissen: "Dat laten we niet zomaar gebeuren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zaterdagavond komt leider Mandel United op bezoek in het Batimont Solar Park. Als Mandel meer punten pakt dan achtervolger VW Hamme, is het zeker van de titel. Maar KV Diksmuide Oostende wil dit niet zomaar laten gebeuren.

De druk ligt niet zozeer bij KV Diksmuide, maar T2 Benny Jonckheere is in Het Nieuwsblad wel strijdlustig. “Mandel moet ons kloppen, maar dat laten we niet zomaar gebeuren."

“Als Mandel en VW Hamme allebei winnen, dan staat Mandel met nog één match te gaan drie punten voor met een beter doelsaldo. Het is dan bijna zeker van de titel, maar vieren zal dan wel pas voor de slotmatch zijn."

KV Diksmuide heeft een ander doel voor ogen. De kustploeg wil zich vooral goed voorbereiden op de eindronde, waarbij ze willen eindigen met een goed gevoel in de kleedkamer.

Daarom wil de club ook jonge spelers de kans geven om zich te bewijzen. "Voor die jonge gasten is het een geweldige kans, al is de stap naar de A-kern vaak nog te groot om een volledig seizoen vol te houden", klinkt het.

In de heenwedstrijd tegen Mandel United verloor KV Diksmuide Oostende met 3-2, maar de ploeg was zeker niet kansloos. Benieuwd of KVDO dit weekend Mandel United van de titel kan afhouden.