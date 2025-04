Is uitstel is dit geval géén afstel? Anderlecht polste ex-coach van Club Brugge om over te nemen, maar drukte om duidelijke reden (nog) niet door

RSC Anderlecht verruilde David Hubert enkele weken geleden voor Besnik Hasi. Maar ook een andere naam lag lange tijd op tafel in het Lotto Park.

RSC Anderlecht verraste vriend en vijand door David Hubert voor de start van de Champions Play-Off op straat te zetten. De reden? Besnik Hasi was vrij nadat de samenwerking met KV Mechelen werd stopgezet.

Of toch niet? Anderlecht was al langer aan het overwegen om Hubert aan de kant te schuiven. Vooral het zwakke voetbal én het feit dat de punten niet volgden was een doorn in het oog van de bestuurders.

Was Rik De Mil plan A voor RSC Anderlecht?

Volgens onze informatie werd ook Rik De Mil geopperd als kandidaat om het roer over te nemen. Enig probleem: de 43-jarige ex-coach van Club Brugge is aan de slag bij Sporting Charleroi.

Omwille van de goede banden met De Zebra's besloot Anderlecht uiteindelijk om niet verder te gaan op die piste. En toen kwam Hasi op de markt. Met het gekende gevolg.

Uitstel, maar geen afstel?

Hasi tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de Belgische recordkampioen. Het contract van De Mil in Het Zwarte Land loopt dan weer medio 2026 af. Krijgen we nog een vervolg?