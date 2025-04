Eerste nationale stelt nooit teleur: Belgische supporter uit het stadion gezet... omdat hij op zijn fluit speelde

Een supporter van Olympic Charleroi werd afgelopen weekend uitgenodigd om de tribunes van het Charles Tondreaustadion te verlaten. De reden? Het geluid dat zijn instrument produceerde.

Bij Olympic Charleroi is Olivier een bekende supporter die het team altijd vergezelt. Maar afgelopen weekend werd hij aangesproken door een politieagent en moest hij zijn plaats op de tribune verlaten.

Was er sprake van hooliganisme? Absoluut niet: de fan van Olympique Charleroi werd buiten gezwierd vanwege zijn fife, een kleine dwarsfluit met 6 gaten die een scherp en doordringend geluid produceert, vroeger gebruikt in militaire fanfares.

"Ik speelde al een kwartier op mijn fife op de tribune toen een politieagent van de voetbalbrigade vriendelijk naar me toe kwam en me vroeg te stoppen met spelen of het stadion te verlaten. Ik was daar om te spelen, dus ben ik naar de uitgang gegaan", vertelde hij bij L'Avenir.

Een vrij bijzonder geluid voor niet-ingewijden

"Ik bleef spelen, maar vanuit de positie waar ik stond, weerkaatste het geluid nog sterker! In feite stoorden de klanken van mijn fife drie spelers van Mons, die klaagden bij hun staf dat ze zich niet konden concentreren. Dat vertelde de politieagent me toen hij de staf belde om te vragen of ik in de tweede helft mocht terugkomen. Ik wil benadrukken dat de agenten vriendelijk waren", lacht hij.

Dit voorval zal hem er niet van weerhouden zijn instrument mee te nemen naar het stadion: "Ik speel al fife sinds mijn 15e, de supporters en spelers zijn dol op dit geluid, ze hebben me zelfs eens drankjes betaald in de VIP-ruimte na de wedstrijd. Ik speel onder andere 'La Marche des Grenadiers' wanneer het team aanvalt, een meeslepend deuntje. Spelers zoals Roman Ferber of Leandro Rousseau vinden het leuk, ze groeten me zelfs op de tribune als ze me zien."