Yves Vanderhaeghe aarzelt geen moment bij het kiezen van zijn middenveld tussen spelers van Club Brugge en Genk: "Je gaat toch niet twijfelen tussen die twee?"

Yves Vanderhaeghe kreeg van de Krant van West-Vlaanderen de opdracht om zijn ideale elftal samen te stellen met spelers van Club Brugge en Genk. Over zijn keuze voor het middenveld moest de ex-trainer van onder andere KV Kortrijk geen seconde twijfelen: "Heynen-Jashari-Vanaken!"

Hoewel er meerdere kandidaten waren, viel de keuze op dit trio omwille van hun complementaire kwaliteiten. “Onyedika op de zes had ook gekund, bij Genk speelt Sattlberger eerder op die positie, maar een coach moet keuzes maken", aldus Vanderhaeghe met een knipoog. “Heynen is meer een type Jashari, loopt overal, maar ik wil ze allebei in de ploeg!”

De lof voor Ardon Jashari is bijzonder groot. Vanderhaeghe ziet in de Zwitser een absolute kracht op het middenveld. “Wat een energie, wat een recuperatievermogen, wat een voetballer! En Heynen is ook enorm balvast. Dat is Onyedika ook wel, maar die is soms te flegmatiek", klinkt het scherp maar eerlijk.

Op de nummer 10-positie is de keuze duidelijk: Hans Vanaken. “Ik kies meteen voor hem omwille van zijn grootste kwaliteit: nooit balverlies. Hij passt altijd op het juiste moment, laat de ploeg draaien… een rustbrenger bij uitstek.”

Vanaken maakte ook indruk op Vanderhaeghe als tegenstander. “Eerlijk: ik pakte met Kortrijk een punt omdat Vanaken ziek was", geeft hij grijnzend toe. “Dat zegt genoeg over zijn belang voor Club Brugge.”

En de vergelijking met de jonge belofte Karetsas? “Je gaat toch niet twijfelen tussen Vanaken en Karetsas? Hans heeft niet de dribbels en het flitsende van Karetsas, maar ik vind de collectieve meerwaarde toch belangrijker dan een paar individuele flitsen zoals scoren na een mooie dribbel naar binnen.”